Sivrice’de İtfaiye Aracı Devrildi

YANGIN YERİNE GİDERKEN DEVİRİLDİ

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yangın mahalline doğru yola çıkan itfaiye aracı devrildi ve bu kazada araç içinde bulunan 2 görevli yaralandı. Alınan bilgilere göre, bir yangın ihbarına gitmekte olan C.A. idaresindeki 23 AK 715 plakalı itfaiye aracı, Yedipınar köyü mevkisinde yolculuğu esnasında devrildi.

ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza haberinin ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi yönlendirildi. 112 Acil Sağlık hizmetleri, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Devrilen itfaiye aracında sıkışan 2 itfaiye eri, müdahale ekipleri tarafından başarılı bir şekilde çıkarıldı ve hemen ardından yaralılar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere götürüldü.

Gümüşhane’de Ambulans Takla Attı

Gümüşhane'de hasta nakli sırasında kaygan yolda takla atan ambulans, 3 sağlık personelinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Konyaspor, Alanyaspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Uçar, galibiyet hedefiyle tam kadro çalıştıklarını vurguladı.

