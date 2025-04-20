Sivrihisar’da Akrobasi Gösterisi Yapıldı

PROFESYONEL KADIN AKROBASI PİLOTU GÖSTERİ YAPTI

Türkiye’nin ilk profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak ‘Yeni Menekşe’ isimli uçağıyla Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde bir akrobasi gösterisi düzenledi. Etkinlik, 200 kadar çocuğun hava araçlarına binerek uçuş heyecanı yaşamasına olanak sağladı.

HAVACILIK MERKEZİ ÇOCUKLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri, bu sene 10. kez çocuklara yönelik etkinlikler düzenledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri dahilinde ‘Havacı Çocuklar Etkinliği ve Kağıt Uçak Yarışması’ gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen çocuklar ve aileleri, Batı Apronu’nda bulunan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi’ni gezme fırsatı buldu. Yarışmada dereceye girebilmek için çaba gösteren çocuklar, Cesna tipi uçak ve helikopterle ilk uçuş deneyimlerini yaşadı.

ŞENER’İN İLGİ ÇEKEN GÖSTERİSİ

Semin Öztürk Şener, çocuklar için özel olarak hazırlanan ‘Yeni Menekşe’ uçağıyla açılış gösterisini gerçekleştirdi. Bu gösteri, çocukların yanı sıra aileleri tarafından da büyük bir ilgiyle izlendi. Etkinliğe katılan izleyiciler, Şener’in performansını cep telefonlarıyla kaydetti. Gösterisinin ardından sevenleriyle fotoğraf çektiren ve tebrikleri kabul eden Şener, havada olmanın kendisini çok mutlu ettiğini ifade etti. “Bugün, Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladık. Hep birlikte 7’den 70’e çocuklarımızla beraber coşkuyla kutladık. Ben de Yeni Menekşe ile gökyüzünde olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun” dedi.

VİEF ÖRNEĞİ VE YARDIM KAMPANYASI

Öte yandan, Eskişehirli öğretmen pilot Oben Oğultarhan, 20 Ocak’ta uğradığı trafik kazası sonucunda ağır yaralanarak Türkiye’ye getirildi. Tedavi süreci sonrasında 10 Nisan’da hayatını kaybetti. Sivrihisar Havacılık Merkezi, evli ve iki çocuk babası olan pilot için bir vefa örneği sergileyerek, Oğultarhan’ın iki çocuğunun eğitimlerinin tamamlanması için yardım kampanyası başlattı.