Sivrihisar’da Tır Yangını Söndürüldü

TIRDA ÇIKAN YANGIN

Eskişehir’deki Sivrihisar ilçesinde, harekette olan bir tırda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. E.E. (43) yönetimindeki 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 30’uncu kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu yangın çıkardı.

YANGINA ANINDA MÜDAHALE

Lastiğin patlamasıyla birlikte, jant üzerinde ilerleyen tırda meydana gelen kıvılcımlar, yangına neden oldu. Sürücü bu durumu fark ederek tırı yolun kenarına çekti ve hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Beylikdüzü’nde Elektrik Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 2 Eylül'de gün boyunca sürecek elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintinin bitiş zamanı ve nedenleri ise halk tarafından merak ediliyor.
İnegöl’de Polis Ekiplerine Saldırı Oldu

İnegöl'de, düğün esnasında uyuşturucu suçları nedeniyle aranan Olcay B. yakalanırken, aile üyeleri polise saldırdı. Ekipler, kalabalığı kontrol altına almak için biber gazı kullandı.

