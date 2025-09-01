Sivrihisar’da Tır Yangını Söndürüldü

TIRDA ÇIKAN YANGIN

Eskişehir’deki Sivrihisar ilçesinde, harekette olan bir tırda meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. E.E. (43) yönetimindeki 06 CMU 988 plakalı yatak yüklü tır, Eskişehir-Ankara kara yolunun 30’uncu kilometresinde lastiğinin patlaması sonucu yangın çıkardı.

YANGINA ANINDA MÜDAHALE

Lastiğin patlamasıyla birlikte, jant üzerinde ilerleyen tırda meydana gelen kıvılcımlar, yangına neden oldu. Sürücü bu durumu fark ederek tırı yolun kenarına çekti ve hemen itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü, ancak yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.