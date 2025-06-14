Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde Festival Gerçekleşti

PARAŞÜT VE MODEL UÇAK TUTKUNLARI BİR ARADA

Eskişehir’deki Sivrihisar Havacılık Merkezi, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelen 70 paraşüt sporcusu ve birçok model uçak tutkunu ile bir festivalde buluştu. Paraşüt sporcuları, gün boyunca 3 bin 500 metre yükseklikten atlayışlar gerçekleştirirken, Türkiye’nin ilk ve tek kadın profesyonel akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener de akrobasi uçağıyla muhteşem bir gösteri yaptı. Sivrihisar Havacılık Merkezi, bu yıl 6’ncısını düzenlediği ‘Model Uçak ve Paraşüt Günleri’ festivalinde katılımcıları bir araya getirdi. Necati Artan Tesisleri Doğu Apronu’nda gerçekleştirilen etkinlikler, 70 paraşüt sporcusu ve çok sayıda model uçak tutkununun katılımıyla gerçekleşti. Paraşüt sporcuları, Cessna 172 ve 206 model iki uçak ile 3 bin 500 metreye ulaşarak kendilerini boşluğa bıraktı.

HIZLI HAREKET ETMEYİ TEŞVİK EDİYOR

Muğla’dan festivale katılan paraşüt sporcusu Berkay Nal, profesyonel yamaç paraşütü ve akrobasi branşında çalıştığını açıkladı. Eskişehir Sivrihisar Havacılık Merkezi’nin paraşüt sporcuları için çok değerli bir yer olduğunu ifade eden Nal, “Bugün arkadaşlarımla yaklaşık 7 bin feet irtifadan atlayış yaptık. Oldukça keyifli bir alan ve atlayış açısından büyük potansiyel barındırıyor. Uçağın içindeyken ilk atlayışınızda yaşanan bilinmezlik ve heyecan büyüleyici. Uçaktan atladıktan sonra tüm korkular bir anda yok oluyor. O anı yaşarken, tamamen özgür hissediyor ve kişisel olarak gelişim sağlıyorsunuz. Korkularınızla yüzleşiyorsunuz, onların zannettiğiniz kadar büyük olmadığını anlayabiliyorsunuz” dedi. Nal, aynı zamanda, “Herkes hayatında en az bir kez paraşüt deneyimlemeli. Suya atlamadan yüzemezsiniz, uçaktan atlamadan da gerçekten uçmamış oluyorsunuz” diye ekledi.

GEÇMİŞİN VE GELECEĞİN BİRLEŞİMİ

Paraşüt sporcularından Oğulcan Geldikaya da yamaç paraşütü tandem pilotu olarak deneyimlerini paylaştı. Yaklaşık 9 yıl boyunca atlayış yaptığını belirten Geldikaya, “Herkese tavsiye ediyorum. Hayatta en az bir kere uçaktan atlamayı denemek gerekiyor. Bu, bambaşka bir duygu ve özgürlüğün hissi. O serbest düşüş anı, yaklaşık 40-45 saniye sürüyor ve eşsiz bir deneyim sunuyor. Kimi, bunu tarif edemiyor ama herkes deneyimledikten sonra anlıyor” dedi.

GÖKYÜZÜNDE ŞOV

Türkiye’nin ilk ve tek kadın akrobasi pilotu olan Semin Öztürk Şener, ‘Yeni Menekşe’ isimli uçağıyla festivalde gösteri yaptı. Havada sergilediği güç manevraları ile izleyicilerin ilgisini toplayan Şener, etkinlik hakkında “Bugün Sivrihisar Havacılık Merkezi’nde model uçak tutkunları ve paraşütçülerle çok keyifli bir etkinlik düzenleniyor. 7’den 70’e herkesin ilgisini çekebilecek bir organizasyon. Hem gökyüzünde renkli paraşütleri seyretme şansımız oldu hem de yerde çeşitli model uçakları tanıma imkanı bulduk” dedi. Festivalde yapılan paraşüt atlayışlarının yanı sıra model uçak gösterileri de ilgiyle izlendi.