Siyah-Beyazlı Kulüp Başarılar Kazanacak

SERDAL ADALI’NIN YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLMESİ

Beşiktaş’ta yeniden başkanlığa seçilen Serdal Adalı, kongre üyelerine teşekkür etti ve siyah-beyazlı kulübün hak ettiği başarıları yeniden kazanacaklarını ifade etti. Adalı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Camiamız için çok önemli ve güzel bir günü geride bıraktık. Büyük Beşiktaş camiası, bizlere 4 ay içinde eşi benzeri görülmeyecek mutluluklar yaşattı” dedi.

BEŞİKTAŞ’IN GELECEĞİNE DAİR VURGULAR

Adalı, 29 Aralık tarihli seçimli genel kuruldaki yüksek katılım ve oy sayısıyla kendilerine duyulan desteğin önemine değindi. “Bizi tekrar büyük Beşiktaş’ımızın yönetim kurulu görevine layık gören kongre üyelerimize minnettarız.” diyen Adalı, bu güvene ve sevgiye layık olmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti. Beşiktaş’ın geleceğini sağlam bir zemin üzerine oturtma hedefinde olduklarını da vurguladı.

KAOSUN BİTMESİ VE YENİ BAŞLANGIÇ

Başkan Adalı, “Bugünün bir başka anlam ve önemi; kaosun, belirsizlik ortamının ve kongre belirsizliklerinin bitmiş olmasıdır.” ifadesiyle, kulüp açısından zor dönemlerin sona erdiğini dile getirdi. Beşiktaş’ın, camiaya ve taraftarlarına yakışan başarıları tekrar elde edeceğini ve kulübün kimliğine en kısa sürede döneceğini belirtti. Genel kurulda kendilerine duyulan güvene teşekkür eden Adalı, Adana Demirspor karşısında elde edilen zaferden de bahsederek futbol takımını tebrik etti. “Camiamıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.