Siyah Beyazlılar Bodrum FK’yı Yendi

BEŞİKTAŞ BODRUM FK’YI MAĞLUP ETTİ

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 38’inci ve sezonun son maçında, Bodrum FK’ya karşı deplasmanda 4-0’lık net bir galibiyet aldı. Bu zaferle birlikte siyah-beyazlı takım, sezonu 62 puanla 4’üncü sırada tamamladı.

MAÇIN GOLLERİ

Maçın 12’inci dakikasında Mustafa Hekimoğlu’nun attığı golle Beşiktaş öne geçti ve 27’inci dakikada Gedson Fernandes’in katkısıyla farkı ikiye çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru, Mustafa Hekimoğlu kendisinin ikinci golünü atarak, takımının 3’üncü golünü kaydetti.

PENALTI VE FARK YİNE ARTARAK GİDİYOR

Karşılaşmanın 71’inci dakikasında Beşiktaş, penaltı kazandı ve Joao Mario bu fırsatı gole çevirerek, skoru 4-0’a taşımayı başardı. Beşiktaş, bu galibiyetle 62 puana ulaştı ve sezonu 4. sırada tamamlamış oldu.