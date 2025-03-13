Siyah Kalp 24. Bölüm İzleme Linki

KAPADOKYA’NIN GİZEMİ

Yönetmen Uluç Bayraktar, senarist Yıldız Tunç’un kaleminden çıkan “Siyah Kalp” dizisi, izleyicileri Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden birinin, Şansalanlar’ın gizem dolu hikayesine götürüyor. İzleyiciler, dizinin 24. bölümünü 13 Mart Perşembe günü Show TV’de canlı izleyebilir.

İHANET VE ENGELLER

Dizinin 23. bölümünde, ihbar doğrultusunda polislerin Tahsin’in bahçesinde gerçekleştirdiği arama, Tahsin ve Sumru’yu büyük bir belaya sokuyor. Her şeyin bitmiş olduğunu düşünen ikili, Cihan’ın Melek’e evlenme teklif etmesiyle birlikte başka bir karmaşanın içine giriyor. Aşık çift, önlerindeki en büyük engelin Nuh olduğunu fark ediyor. Nuh’un Şansalanlar’a duyduğu nefret, ailesini gergin hale getiriyor. Sevilay ise Nuh’un tepkilerinden korkmaya başlarken, ikili arasındaki ilişkinin ipleri geriliyor ve geri dönülmez bir yola giriliyor. Samet’in yaşadığı sağlık sorunu ise Şansalanlar’ı büyük bir çöküş ile yüzleştiriyor. Artık Sumru ve Şansalanlar için yeni bir dönem başlayacak.

İKİZLERİN DÖNÜŞÜ

Genç yaşta ikizleri terk eden Sumru (Ece Uslu), zengin iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evleniyor. Aradan yıllar geçtikten sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenerek Kapadokya’ya geliyor. Bulundukları ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile tanışıyor. Melek ise Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile yollarını kesiştiriyor. Sumru, çocuklarından uzak kalmaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye sızmayı başarıyor.

AŞK VE GİZEM DOLU BİR DİZİ

“Siyah Kalp”, aşk, gizem ve tutkunun yoğun bir biçimde yaşandığı bir hikaye sunuyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide, izleyicileri etkileyen bir aile dramasının yanında Kapadokya’nın büyüleyici atmosferi de yer alıyor. Nuh ve Melek, anneleriyle yüzleşmeye gelirken, Cihan ve Sevilay ile de beklenmedik bir karşılaşma yaşıyor. İkizlerin asıl sürprizi ise, anneleri Sumru ile karşılaştıkları an ortaya çıkıyor. “Siyah Kalp”i Show TV platformlarından izlemek mümkün.