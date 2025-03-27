SİYAH KALP İDDİALI DÖNÜŞ YAPIYOR

Show TV’nin yeni sezondaki dikkat çeken dizisi Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan’ın başrollerde yer almasıyla izleyici karşısına çıkacak. Hayranlar merakla “Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu soruyor.

KAPADOKYA’DA İKİZLERİN HİKAYESİ

Genç yaşta ikizlerini bırakan Sumru (Ece Uslu), zengin iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evleniyor. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kimliğini öğrenip Kapadokya’ya gelmeye karar veriyor. Kalabalık ve ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşıyor. Melek’in yolu ise Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişiyor. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya çalışsa da, Melek ve Nuh, ailenin kalbine sızmayı başarıyor.

AŞK VE GİZEM DOLU BİR AİLE DRAMI

Aşkın, gizemin ve tutkunun yoğun hissettirdiği Siyah Kalp, etkileyici oyuncu kadrosu ile de dikkat çekiyor. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçecek olan dizi, izleyicilere sürükleyici bir aile dramı sunacak. Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce, Deniz Karabaş ve Ferda Işıl gibi isimler dizide rol alıyor.

Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Güncellemeleri Show TV platformlarından takip edebilirsiniz. Yayınlanan tanıtımda Sevilay, Nuh’a değişmediği sürece onunla olamayacağını belirtirken, Cihan, gözaltından çıktığında Melek’le buluşuyor. Nuh ile Cihan’ın el sıkışmasının barışma sinyalleri verdiği görülüyor, ayrıca Hikmet’in Halil’le iş birliği yapacak olması tanıtıma damgasını vuruyor. Tanıtımın finalinde Melek’in babası Halil’i görmesiyle ne olacağı heyecanla bekleniyor.