Siyah Kalp 25. Bölüm İzleme Seçenekleri

SİYAH KALP DİZİSİ İZLEME BAĞLANTILARI

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SİYAH KALP 24. BÖLÜM ÖZETİ

Siyah Kalp’in 24. bölümünde Sumru’nun hayatı, geçirdiği bir kaza sonucunda tehlikeye giriyor. Kazaya tanık olan Hikmet, Sumru’yu kaderiyle baş başa bırakıyor. Cihan, Melek’ten artık bir karar vermesini talep ediyor. Melek, ikizi Nuh ile büyük aşkı Cihan arasında sıkışmış bir durumda kalıyor. Sevilay, Nuh’un öfkesi yüzünden Şansalanlar’a geri dönmekten mutlu değil. Ancak Nuh, Sevilay’ı kaybettiğini kabullenemiyor ve onun peşinden gitmeye çalışıyor. Nuh’un Şansalanlar’a olan öfkesi, onu geri dönüşü imkânsız hamleler yapmaya itiyor. Bu durum, başta Melek olmak üzere çevresindeki herkesle karşı karşıya gelmesine neden oluyor.

DİZİNİN TEMASI VE OYUNCU KADROSU

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), zengin iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evleniyor. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya geliyor. Kapandıkları ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile tanışıyor. Melek’in yolu ise Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişiyor. Sumru, çocuklarını ailesinden uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh, aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başarabiliyor. Siyah Kalp, aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yansıtan bir hikaye sunuyor. Dizinin Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçtiği göz önüne alındığında, usta oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Seyirciler, Siyah Kalp bölümlerini Show TV üzerinden izleyebilirler.