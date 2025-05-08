Siyah Kalp, Aşk Ve Gizem Dolu

YENİ SEZON İDDİALARLA DOLU

Genç neslin dikkatini çeken dizi “Siyah Kalp”, fenomen oyuncuları Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan ile hızla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, merakla beklenen 32. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını sorgulatıyor.

ÇARPICI HİKAYE

İkizlerini genç yaşta terk eden Sumru (Ece Uslu), zengin iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evlenir. Uzun yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelir. Geldikleri konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile tanışırken, Melek’in yolu Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişiyor. Sumru, çocuklarını ailesinden uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh ailenin kalbine ulaşmayı başarıyor. “Siyah Kalp”, aşka, gizeme ve tutkulara dolu bir aile dramı sunmakta.

DAHA FAZLA GÜNCELLEMEYİ TAKİP EDİN

“Siyah Kalp” 32. bölüm fragmanı henüz izleyicinin beğenisine sunulmadı. Dizi ile ilgili güncel tanıtımları Show TV’nin dijital platformlarından takip edebilirsiniz. Yayınlanan tanıtımda Nuh, annesinin gönlünü kazanmak için uğraşırken beklediği tepkileri alamıyor. Hikmet’in planları devam ederken, Almanya’dan gelen sürpriz bir misafir, Cihan’ın yanından ayrılmayacağını açıkça belirtiyor. Halil ise Sumru’nun karanlık geçmişini anlatmaya karar alıyor. Tanıtımın son sahnesinde Halil’in silah çekmesi ve Sumru’nun müdahale etme çabası, izleyicinin merakını oldukça artırıyor. “Siyah Kalp”, Show TV platformlarından izlenmeye devam edebiliyor.