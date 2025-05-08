Siyah Kalp, Aşk Ve Gizem Dolu

YENİ SEZONDAKİ GÜÇLÜ PARTNERLİKLER

Show TV’nin yeni sezon için iddialı dizisi “Siyah Kalp”, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan’ın etkileyici partnerliğiyle seyircilerin karşısına çıkıyor. “Siyah Kalp Halil öldü mü, Halil diziden ayrılıyor mu?” soruları ise dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. Genç yaşta ikizleri terk eden Sumru (Ece Uslu), zengin iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evleniyor. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelmeye karar veriyor.

KAPADOKYA’NIN İHTİŞAMLI ATMOSFERİ

Geldikleri konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşırken, Melek’in yolu Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişiyor. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya çalışıyor. Ancak, Melek ve Nuh, aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine sızmayı başarıyor. “Siyah Kalp”, aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun halleriyle türünün baş yapıtı olma yolunda ilerliyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde bir aile dramı sunuyor.

Dizinin yeni bölümünde Niyahet Hanım, Halil’a silah doğrultarak “Seni geberteceğim” diyor. Ardından bir silah sesi duyuluyor, ancak Halil’in ölü olup olmadığı henüz belli olmuyor. Bu akşam, izleyicilerin merakla beklediği sorular yanıt bulacak. Dizideki kadro ise Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Işıl Yücesoy, Genco Özak, İlker Aksum, Bülent Polat, Ayşe Tunaboylu, Gözde Cığacı, Derin İnce ve Deniz Karabaş gibi isimlerden oluşuyor.