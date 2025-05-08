Siyah Kalp, Aşk Ve Gizem Sunuyor

DİZİ HAKKINDA GİZEMLİ HİKAYE

Yönetmen Uluç Bayraktar ve senarist Yıldız Tunç’un emeğiyle hayata geçen dizide, izleyiciler Kapadokya’nın köklü ailelerinden Şansalanlar’ın entrikalarla dolu hikayesini izleyecek. 8 Mayıs Perşembe günü yayınlanacak olan Siyah Kalp’in 31. bölümü heyecanla bekleniyor. Tanıtımda görülen Nuh, annesinin gönlünü kazanma çabası içinde ama Sumru’dan istediği yanıtı alamıyor. Hikmet, kurmuş olduğu planlarına devam ederken, Almanya’dan gelen bir sürpriz misafir Cihan’ı asla bırakmayacağını açıkça belirtiyor. Halil ise, Sumru’nun karanlık geçmişini gözler önüne sermeye hazırlanıyor. Tanıtımın çarpıcı finale ulaşırken, Nihayet Halil’e silah çekerken, Sumru engel olmaya çalışsa da başarılı olamıyor. Silahın patlaması, izleyicilerin merakını artırıyor.

İKİZLERİN ANNESİYLE YÜZLEŞMESİ

Sumru (Ece Uslu), genç yaşta ikizlerini terk ettikten sonra varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile yeni bir hayata başlıyor. Yıllar sonra, ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan) annelerinin kim olduğunu öğrenerek Kapadokya’ya geliyor. Geldikleri ihtişam dolu konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile tanışırken, Melek’in yolu Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişiyor. Sumru, çocuklarını ailesinden uzak tutma çabasına rağmen, Melek ve Nuh, Cihan ile Sevilay’ın kalbini kazanmayı başarıyor.

AŞK VE GİZEM DOLU BİR DİZİ

Siyah Kalp, aşkın, gizemin ve tutkunun yoğun örneklerini yaşatacak bir drama sunuyor. Usta oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçiyor. Anneleriyle yüzleşmeye gelen Nuh ve Melek’in yolları beklenmedik bir şekilde Cihan ve Sevilay ile kesişiyor. Lakin ikizlerin asıl sürprizi, anneleri Sumru ile yüzleştikleri an olacak. Siyah Kalp, Show TV platformları üzerinden izlenebiliyor.