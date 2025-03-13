Siyah Kalp Dizisi 25. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

YENİ SEZONUN İDDİALI DİZİSİ

Show TV’nin yeni sezon için dikkat çekici dizisi “Siyah Kalp”, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan’ın güçlü partnerliğiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Peki, Siyah Kalp 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İKİZLERİN AİLEYE DÖNÜŞ HİKAYESİ

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), zengin iş adamı Samet (Burak Sergen) ile hayatını birleştiriyor. Yıllar sonra ikiz çocuklar Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenerek Kapadokya’ya doğru yola çıkar. Geldikleri şatafatlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile tanışırken; Melek’in yolu ise Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişiyor. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya ve işlerinin içinde tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh, Cihan ile Sevilay’ın kalbine girmeyi başaracak.

AŞK VE GİZEM DOLU BİR HİKAYE

“Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp”, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen “Siyah Kalp”, sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan, Esra Dermancıoğlu gibi isimlerin yer aldığı dizi, izleyicileri derin bir hikaye ile buluşturuyor.

25. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Siyah Kalp’in 25. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Bu fragmanlar için Show TV platformlarını takip edebilirsiniz. Yeni bölümde; ihbar üzerine polisler Tahsin’in bahçesinde arama yapacak. Bu durum Tahsin ve Sumru’yu büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakacak. İkisi de her şeyin sona erdiğini düşünürken, Cihan, Melek’e evlenme teklif ediyor. Bu aşık çift, zorluklara rağmen birlikte ilerlemeye çalışırken en büyük engelin Nuh olduğunu fark eder. Nuh’un Şansalan ailesine karşı duyduğu nefret, aile içinde tedirginlik yaratıyor. Nuh’un tepkileri Sevilay’ı korkutmaya başlarken, ikili arasındaki gerginlik artıyor. Samet’in fenalaşması, Şansalanlar için büyük bir darbe anlamına geliyor ve evde kötü bir sürprizle karşılaşıyorlar. Artık Sumru ve Şansalanlar için devran dönecektir.