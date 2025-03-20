Siyah Kalp Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

SHOW TV’NİN YENİ DİZİSİ SİYAH KALP

Show TV’nin yeni sezon için iddialı dizisi Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan’ın partnerliğiyle güçlü bir etki yaratmak üzere geliyor. İzleyiciler, “Siyah Kalp 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu merak ediyor. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), varlıklı iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evleniyor. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelmeye karar veriyorlar. Geldikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile karşılaşıyor. Melek’in yolu ise Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile kesişiyor. Sumru, çocuklarını ailesinden saklamaya çalışsa da, Melek ve Nuh aileye sızmayı başarıyor.

YENİ DÖNGÜLER VE GİZEMLER

Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerini yaşatacak olan Siyah Kalp, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen dizi, sürükleyici bir aile dramı olarak karşımıza çıkıyor. İkizler Nuh ve Melek, geçmişleriyle yüzleşirken, aile içindeki çatışmalar da çeşitleniyor. Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan gibi güçlü oyuncular, dizinin hikayesine derinlik katıyor.

SON GELİŞMELER

Siyah Kalp’in 26. bölüm fragmanı henüz izleyiciyle buluşmadı. Fragmanlar, Show TV’nin platformlarından takip edilebiliyor. Siyah Kalp’in 24. bölümünde ise; Sumru’nun hayatı bir kaza sonucunda tehlikeye giriyor. Kazaya şahit olan Hikmet ise Sumru’yu kaderine terk ediyor. Cihan, Melek’ten artık bir karar vermesini istiyor ve ikizi Nuh ile büyük aşkı Cihan arasında kalan Melek’in durumu giderek zorlaşıyor. Sevilay, Nuh’un öfkesi yüzünden Şansalanların yanına döndüğü için huzursuz hissediyor. Nuh ise Sevilay’ı kaybettiğini kabullenmiyor ve onunla yeniden bir araya gelmek için mücadele ediyor. Nuh’un Şansalanlar’a karşı beslediği öfke, onu tehlikeli hamlelere sürüklüyor. Bu hamleler sonucunda başta Melek olmak üzere tüm sevdikleriyle bir çatışma yaşanacak.