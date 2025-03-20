Siyah Kalp’in 25. Bölümü İzle!

ŞANSALANLAR AİLESİNİN GİZEMLİ HİKAYESİ

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği ve senaryosunu Yıldız Tunç’un kaleme aldığı dizinin konusu, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizem ve entrika dolu yaşamına odaklanıyor. İzleyiciler, “Siyah Kalp” ile birlikte bu etkileyici hikaye ile tanışacak.

YENİ BÖLÜMDE KAN DONDURAN GELİŞMELER

“Siyah Kalp” dizisinin 24. bölümünde Sumru’nun hayatı tehdit altındadır ve bu kaza esnasında ona tanıklık eden Hikmet, onun kaderine terk edilmesini sağlar. Cihan, Melek’e artık bir karar vermesi gerektiğini hatırlatır. Melek, ikizi Nuh ile büyük aşkı Cihan arasında kalınca durum karmaşık hale gelir. Sevilay ise, Nuh’un öfkesinin etkisiyle net bir karar verip Şansalanların yanına dönmeyi istemez. Buna rağmen, Nuh, Sevilay’ı kaybetmek istemediği için ona ulaşmak için büyük çaba sarf eder. Nuh’un öfkesi, onu geri dönülmez adımlar atmaya iter ve bu hamleler sonucunda başta Melek olmak üzere yakın çevresiyle karşı karşıya gelecektir.

İKİZLERİN GİZEMLİ DÜNYASI

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru, varlıklı iş adamı Samet ile hayatını birleştirir. Ancak yıllar sonra, ikizler Nuh ve Melek, annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelir. Konakta Nuh’un karşılaştığı Sevilay, Melek’in yolu ise Samet’in ilk evliliğinden olma oğlu Cihan ile kesişir. Sumru, çocuklarını ailesinden uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh, aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine ulaşmayı başaracaktır. “Siyah Kalp” dostluk, aşk ve gizem dolu hikayesiyle izleyicilere büyük bir dram sunuyor.

USTA OYUNCU KADROSU

“Siyah Kalp” dizisinin oyuncu kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birçok başarılı isim yer alıyor. İkizlerin anneleriyle yüzleşmeleri sırasında Cihan ve Sevilay ile olan yolları beklenmedik bir şekilde kesişir, fakat asıl sürpriz, ikizlerin anneleri Sumru ile olan karşılaşmaları sırasında yaşanacaktır. “Siyah Kalp” dizisini Show TV platformlarından izlemek mümkün.