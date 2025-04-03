Siyah Kalp’in Yeni Bölümü Ne Zaman?

SİYAH KALP DİZİSİ HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Perşembe günü Show TV’de yayına başlayacak olan ‘Siyah Kalp’, izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Dizi, kadrosuyla heyecan yaratırken, hikayenin merkezinde ailedeki en önemli figür olan Sumru Şansalan (Ece Uslu) bulunuyor. Seyircilerin merak ettiği konular arasında “Siyah Kalp neden yok?”, “Yeni bölüm bu hafta yok mu?” ve “Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?” gibi sorular yer alıyor.

ÇOCUKLARINI TERK EDEN ANNENİN HİKAYESİ

Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), zengin iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evleniyor. Yıllar sonra, ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya doğru yola çıkıyor. Kapadokya’daki ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile tanışıyor, Melek ise Samet’in ilk evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile karşılaşıyor. Sumru, çocuklarını ailesinden uzakta tutmaya çalışıyor fakat Melek ve Nuh, aileye ve Cihan ile Sevilay’ın kalbine girmeyi başarıyor.

KADRODA USTA İSİMLER BULUNUYOR

Aşkın, gizemin ve tutkunun yoğun bir şekilde işleneceği “Siyah Kalp”, usta oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde geçen dizi, sürükleyici bir aile dramı sunuyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın üstlendiği dizinin senaryosunu Yıldız Tunç yazıyor. Kadroda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan) gibi başarılı isimler yer alıyor. Nuh ile Melek’in, anneleriyle yüzleşmesi sırasında beklenmedik bir biçimde Cihan ve Sevilay ile yolları kesişiyor; ancak asıl sürpriz, ikizlerin anneleri Sumru ile karşılaştıkları anda yaşanıyor.

DİZİ YAYINLARI RAMAZAN BAYRAMI’NDA DURAKLIYOR

Ramazan Bayramı süresince dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak. Bu nedenle, “Siyah Kalp” dizisi de bu akşam yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkmayacak. Show TV’nin yayın akışına göre saat 20.00’de sinema filmi gösterimi yapılacak.