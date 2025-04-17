Siyah Kalp Yeni Sezonu Geliyor

YENİ SEZON HAZIRLIKLARI

Show TV’nin yeni sezon için iddialı yapımı Siyah Kalp, Hafsanur Sancaktutan ve Burak Tozkoparan’ın uyumuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dizi, büyük bir heyecan yaratacak.

DİZİNİN SONU VE TARİHİ

Halil, önemli bir adım atıp Melek’in önüne geldiğinde Melek, bu durum karşısında şaşkın kalıyor. Babası ona karşı nazik görünse de Melek, geçmişte yaşadıkları acılarla birlikte annesine yaptıklarının hesaplaşmasını gerçekleştirecektir. Cihan, Melek’le huzur içinde bir yaşam sürmeye çalışsa da ailesinin yükleri ona zor anlar yaşatıyor. Beklenmedik bir olay Cihan’ı ”çileden çıkmasına” yol açacak.

Sumru, Halil’in gelmesinden habersiz bir şekilde, Tahsin ve çocuklarıyla güzel bir aile hayali kurmaktadır. Nuh ve Melek, Halil’in gelişiyle her şeyin alt üst olmasından endişe ediyor. Karşılaştıkları zor ikilem, büyük yüzleşmelere zemin hazırlayacak. Genç yaşta ikizlerini terk eden Sumru (Ece Uslu), zengin iş adamı Samet (Burak Sergen) ile evleniyor. Yıllar sonra ikizler Nuh (Aras Aydın) ve Melek (Hafsanur Sancaktutan), annelerinin kim olduğunu öğrenip Kapadokya’ya gelmeye karar veriyorlar.

GEÇMİŞİN ETKİSİ

Gittikleri ihtişamlı konakta Nuh, Sevilay (Leyla Tanlar) ile tanışırken, Melek ise Samet’in önceki evliliğinden olan oğlu Cihan (Burak Tozkoparan) ile yollarının kesişmesini deneyimliyor. Sumru, çocuklarını ailesinden uzak tutmaya çalışsa da, Melek ve Nuh, Cihan ve Sevilay’ın kalbine giriş yapmayı başarıyor. Aşkın, gizemin ve tutkunun en yoğun hallerine şahitlik edecek olan Siyah Kalp, yetenekli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Final bölümü çekilen dizi, sezon sonuna kadar ekranda yer alacak ve 35’inci bölümden önce sona ermeyecek. Ece Uslu, Hafsanur Sancaktutan, Aras Aydın, Leyla Tanlar, Burak Tozkoparan ve diğer başarılı oyuncular, izleyicilere etkileyici bir performans sunmayı hedefliyor.