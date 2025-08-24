Siyam, Erzurum’da Unutulmaz Performans Sergiledi

SIYAM’DAN UNUTULMAZ BİR PERFORMANS

Erzurum Kültür Yolu Festivali’nin yedinci gününde sahne alan Siyam, özgün yorumu ve etkileyici sahne performansıyla Erzurumlulara müzik ziyafeti sundu. Sevilen sanatçı, Erzurum Kültür Yolu Festivali çerçevesinde Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı’nda düzenlediği konserle on binlerce hayranıyla bir araya geldi.

GENİŞ REPERTUVARLA UNUTULMAZ GECE

Siyam, “Sarıyo Başa”, “Kayboldum”, “Oy Oy”, “Nasıl Gittim” gibi sevilen parçalarının yanı sıra arabeskten rock müziğe kadar uzanan geniş repertuvarıyla Erzurumlulara unutulmaz bir gece yaşatıyor. Ayrıca, ünlü sanatçı sahnede yaptığı konuşmada dinleyicilerine ithafen, “Enerjiniz mükemmeldi. Ömür boyu unutmayacağım” diyerek hayranlarına teşekkür etti.