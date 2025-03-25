siyasi-belirsizlik-ekonomiyi-olumsuz-etkiliyor

ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞUNDAN RAPOR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’deki son siyasi gelişmelere dair bir rapor yayımladı. Raporda, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla tetiklenen süreçlerin, Türkiye ekonomisine güven ile döviz kuru istikrarı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği vurgulandı. S&P, muhalefet partisinden bazı siyasetçilerin tutuklanmasının bu riskleri artırdığını belirtiyor.

REFORM İLERLEMELERİ VE KARŞILAŞILAN RİSKLER

S&P’nin değerlendirmelerine göre, 2023 yılının sonundan itibaren Türkiye’deki yetkililer, hane halkını tasarruflarını altın ve dövizden çıkarıp Türk lirasına yönlendirme konusunda önemli adımlar attı. Bu değişim, ülkenin döviz rezervlerini artırarak enflasyonun düşmesine yardımcı oldu ve Türkiye’nin kredi notunu güçlendirdi. Ancak, raporda son zamanlarda artan siyasi gerginliklerin bu reformları tehdit edebileceği ifade edildi. S&P, siyasi belirsizliğin sürmesi durumunda ekonomik kazanımların tehlikeye girebileceğini aktarıyor.

Raporda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) son dönemdeki ani müdahalelerine de değinildi. S&P, döviz satışlarının arttığını, likidite ve vadeli işlemlerin yükseldiğini, ayrıca gecelik borçlanma faizinin artırıldığını dile getirdi. Bu adımların, piyasalardaki dalgalanmayı kontrol altına almayı amaçladığı kaydedildi. Ancak, artan belirsizliğin hane halkı harcamaları, sermaye girişleri, döviz kuru, büyüme ve enflasyon üzerindeki ikinci tur etkilerinin, mevduat dolarizasyonunda ve enflasyondaki düşüşü kesintiye uğratabileceği ifade edildi.

EKONOMİK GÜVEN VE DÖVİZ KURUNDAKİ BASKILAR

S&P, İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla yaşanan siyasi belirsizliğin, Türkiye ekonomisine olan güveni zayıflatabileceğini ve döviz kuru istikrarını tehlikeye atabileceğini belirtti. Raporda, bu durumun piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceği ve ekonomik reformların devamlılığını olumsuz etkileyebileceği dile getirildi. Kuruluş, siyasi gerginliklerin azalmasının, bu olumsuz etkilerin sınırlı kalması açısından kritik bir konu olduğunu vurguladı.