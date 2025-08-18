Siyasi Değişimler Yanlış ve Sorunlu

SİYASETTE PARTİ DEĞİŞTİRME TARTIŞMASI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun CHP’den istifa edip AK Parti’ye geçişini eleştirdi. Kılıç, “Sayın Çerçioğlu, beş dönemdir CHP seçmeninin oylarıyla seçilen biri. Parti değiştirmektense evine dönse daha sağlıklı bir karar vermiş olurdu diye düşünüyorum. Siyasette bu tür yer değiştirmeleri hele ki böylesi kritik zamanlarda doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Kılıç, Türkiye’de milletvekilleri ve belediye başkanlarının seçildikleri partiden ayrılmalarının yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Kılıç ayrıca, tarım sektöründeki sıkıntılara da değindi ve “Tarım ülkesi Türkiye’de sebzeye, meyveye ulaşmak maalesef lüks haline gelmiş bulunuyor… Doğal afetlere hazırlıklı olmak, alternatif senaryolar oluşturmak, hükümet olmanın doğal gereği değil midir?” dedi. Kılıç, gıda güvenliğinin Türkiye için bir milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti ve tatlı su kaynaklarının korunmasının her zamankinden daha önemli hale geldiğini söyledi. Su kaynaklarının yönetimiyle ilgili önlemlerin biran önce alınması gerektiğini ifade etti.

TERÖR BELASI VE MECLİSİN GÖREVİ

Kılıç, Terörsüz Türkiye Komisyonu’nun çalışmalarına da değinerek, “Şu ana kadar elle tutulur, somuta yönelik bir veriye ulaşılabilmiş değil. Bizim terörist Abdullah Öcalan’dan bir beklentimiz yoktur” dedi. Meclis’in terör örgütlerinin sığınağı olmadığını, terörle mücadele konusunun ciddiyetle ele alınması gerektiğini söyledi. Kılıç, teröristleri affetmenin, terörü sona erdirmeyeceğinin altını çizdi ve şehit ailelerinin hassasiyetine dikkat çekti.

GELİR ADALETSİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Kılıç, gelir dağılımındaki adaletsizliklere de vurgu yaptı. “Gelir adaletsizliğinden duyduğumuz derin kaygıyı yineliyoruz… Ücretlilerin hiçbir hayal kurmasına izin vermemektedir” diye belirtti. Memurların maaş artışlarıyla ilgili hükümetin önerisini eleştiren Kılıç, çalışanların taleplerine destek verdiklerini ve haklarının verilmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, kademeli emeklilik konusunun mecliste acilen gündeme gelmesi gerektiğini vurguladı.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN PARTİ DEĞİŞİKLİĞİ

Kılıç, Özlem Çerçioğlu’nun parti değiştirmesini de eleştirerek, “Bu tür yer değiştirmeleri hele ki böylesi kritik zamanlarda doğru bulmuyor ve tasvip etmiyoruz… Türkiye’de artık bir düzenleme yapılmalı ve seçilen milletvekillerinin, seçilen belediye başkanlarının dönem sona erinceye kadar seçildikleri partiden ayrılmaları yasaklanmalıdır” dedi. Kılıç, Aydın halkının bu konudaki görüşünü de merak ettiklerini vurguladı.