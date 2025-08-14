Siyasi gündem “Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi?” tartışmalarıyla yoğun

SİYASİ KULİSLERDE HAREKETLİLİK

Siyasi kulislerde “Özlem Çerçioğlu AK Parti’ye mi geçiyor?” sorusu gündemi sarıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Yeni katılımlar olacak” ifadesi, siyasi arenayı birden hareketlendiriyor. Özlem Çerçioğlu’nun hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Özlem Çerçioğlu kimdir? Özlem Çerçioğlu’nun yaşı ve aslen nereli olduğu hakkında detaylar şu şekilde…

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN HAYATI

Özlem Çerçioğlu, 11 Ağustos 1968 tarihinde Aydın’ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 57 yaşında olacak olan Çerçioğlu, Türk siyasetinde özellikle yerel yönetim alanındaki başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi olarak siyasi kariyerine milletvekilliğiyle adım atan Çerçioğlu, sonrasında belediye başkanlığı görevine geçti.

SİYASİ KARIYERİ

Eğitim hayatına Aydın’da başlayan Özlem Çerçioğlu, üniversite eğitimini Selçuk Üniversitesi Makine Resim-Konstrüksiyon Bölümü’nde tamamladı. Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atılan Çerçioğlu, sanayi sektöründe de faaliyet gösterdi. Ancak, 2002 yılında CHP’den milletvekili seçilmesiyle politikada çıkış yapmış oldu. 2002-2009 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Aydın milletvekili olarak görev alan Özlem Çerçioğlu, 2009 yılında Aydın Belediye Başkanı seçilerek Türkiye genelinde dikkat çekti. Bu unvanla Aydın’ın ilk kadın belediye başkanı oldu.

AK PARTİ’YE KATILIM

2014 yılında Aydın’ın büyükşehir statüsü kazanmasının ardından yapılan seçimlerde de başarı sağlayarak, Türkiye’nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı unvanını elde etti. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı, CHP tarafından da doğrulandı. Ayrıca, bugün itibarıyla 9 belediyenin AK Parti’ye katılacağı duyuruldu. Bu belediyelerin 6’sı CHP, 2’si İYİ Parti’den ve 1’i bağımsız olarak belirlendi. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya aracılığıyla yarın AK Parti’ye katılacak belediyeleri duyurdu. Saymaz’ın yaptığı paylaşımda belirtilen dokuz belediye; Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri, Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi, Yalova’nın Altınova Belediyesi, Isparta’nın Yalvaç Belediyesi, Aksaray’ın Yeşiltepe Belediyesi ile Kastamonu’nun Bozkurt Belediyesi olarak sıralandı.