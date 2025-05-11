Siyasi Kriz, Gazze’yi Zayıflattı

GAZZE HALKINA DESTEK ÇAĞRISI

Hamas Siyasi Büro yöneticilerinden Suheyl el-Hindi, Isparta’da gerçekleşen Büyük Gazze Buluşması etkinliğinde, “Şu an Gazze’nin en çok belini kıran, moral ve motivasyonunu düşüren 2 milyar İslam ümmetinin Gazze halkını tek başına bırakmış olmasıdır.” şeklinde bir açıklama yaptı. Etkinlik, İyaş Kongre Merkezi’nde düzenlendi ve burada Kur’an-ı Kerim okundu, katılımcılar ise Gazze için coşkulu sloganlar attı.

GAZZE’DEKİ DRAMATİK DURUM

Suheyl el-Hindi, konuşması sırasında Gazze’de yaralıların birbirlerini tedavi ettiğini ve yetimlerin diğer yetimlerin başını okşadığını ifade etti. Gazze’de çocukların çamurların üzerinde uyuduğuna dikkat çeken el-Hindi, “583 gündür Gazze’de soykırım devam ediyor. Bu süre zarfında Gazze üzerine havadan, karadan ve denizden yaklaşık 100 bin ton patlayıcı atıldı, bu da yaklaşık olarak Hiroşima’ya atılan nükleer patlayıcıların beş katı demektir” dedi.

İŞGAL REJİMİNİN SALDIRILARI

Gazze’de şu ana kadar 62 binden fazla kişinin şehit olduğunu belirten el-Hindi, “130 binin üzerinde yaralımız var, bu 130 bin yaralının yarısı uzuvlarını kaybetmiş ve hayati tehlikesi olan kardeşlerimizdir. İşgal rejimi şu an Gazze’de camileri, okulları, üniversiteleri, kiliseleri, halkın kullandığı alanları, evleri, mahalleleri ve şehirleri harap etti.” ifadelerini kullandı. El-Hindi, işgal rejiminin saldırıları sonucu enkaz altında kalanların, “Eğer bu yaşadıklarımız Mescid-i Aksa içinse, Allah’ın dini içinse, bu mübarek topraklar içinse bu bedelleri ödemeye hazırız” şeklinde sözler söylediklerini aktardı.

ETKİNLİĞE KATILANLAR

Suheyl el-Hindi, Gazze’nin en büyük belini kıran ve moral motivasyonunu düşüren unsurun İslam ümmetinin Gazze halkını yalnız bırakması olduğunu da belirtti. Etkinliğe, Filistin Alimler Birliği Başkanı Nevaf Tekruri, yazar İhsan Şenocak ve çok sayıda vatandaş katıldı.