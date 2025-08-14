Siyasi Kulisler Partiler Arası Hareketleniyor

İSTİFALARLA DEĞİŞİM YAŞANIYOR

Siyasi kulislerde partiler arası transferler gündemi sarsıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yeni katılımlar olacak” açıklamasının ardından dikkati AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü programı çekti. CHP’li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, partisinden istifa ederek AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar, siyaset sahnesinde geniş yankı buluyor. Erdoğan, yaptığı açıklamada, “Yarın partimize katılımlar olacak. Yolumuza güçlenerek devam edeceğiz. 1 milyonu aşkın üye sayımızla ülkemizin yanı sıra dünyanın da en geniş tabanlı gençlik hareketlerinden biriyiz. Tüm yıpratma kampanyalarına ve algı operasyonlarına rağmen saflarımızı daha da genişletiyoruz. Yeni katılımlarla ailemiz büyüyor, güçleniyor. Dosta güven rakiplerimize korku vermeye devam ediyoruz.” dedi.

AK PARTİ’YE KATILACAK BELEDİYELER

Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye katılacağı bilgisi CHP tarafından doğrulandı. Bugün, 9 belediyenin AK Parti’ye katılacağı duyuruldu. AK Parti’ye geçecek belediyelerin 6’sı CHP’den, 2’si İYİ Parti’den ve 1’i bağımsız olarak belirleniyor. Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı üzerinden yarın AK Parti’ye katılacak belediyeleri açıkladı. Saymaz’ın paylaştığı 9 belediye şunlar: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın Söke, Yenipazar ve Sultanhisar belediyeleri, Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi, Yalova’nın Altınova Belediyesi, Isparta’nın Yalvaç Belediyesi, Aksaray’ın Yeşiltepe Belediyesi ve Kastamonu’nun Bozkurt Belediyesi.

ÖZEL’DEN AĞIR SÖZLER

Öte yandan CHP’li Özgür Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na sert eleştiriler yöneltti. Çerçioğlu’nun kendisinden korktuğunu ifade eden Özel, şu ifadeleri kullandı: “Bu Topuklu Efe diye haksız unvanlar verdiğimiz kişi bunlardan korkarmış. Ya hapse atılacaksın ya AKP’ye katılacaksın, demişler. Aydın’da Nazilli Belediyesi İYİ Parti’den AKP’ye geçince ‘O oylar Millet İttifakı’na verildi. Haram olsun’ demişti. Ey topuklayan efe, o oylar CHP’ye verildi. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun. Millet oylarını CHP’ye bastı. Şimdi siz bunu tehdit edip aldınız, buna tenezzül eden Erdoğan’a ve Özlem Çerçioğlu’na da yazıklar olsun. Ege bölgesinin tamamı CHP’de. Şirketleri batıyordu, kurtaracaklarmış. Bugün AKP şirketini kurtarır ama bizden seni kimse kurtaramaz. Biz İngiliz donanmasıyla kaçanlardan değil, düşmana ‘Geldikleri gibi giderler’ diyen Selanikli Mustafa Kemal’in partisiyiz. Bu milli irade hırsızlığına karşı Ege ayakta, Aydın ayakta. Ant olsun yine alacağız.”