Siyasi Parti Anket Sonuçları Açıklandı

“ANALİZ VE ANKET SONUÇLARI”

Katılımcılara yöneltilen sorular, siyasi partilerin mevcut durumunu ve seçmen eğilimlerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. Anket, hangi partiye ne kadar oy çıkacağına yönelik önemli bulgular sağlıyor. Veriler, siyasi arenadaki dengeleri gösteriyor ve seçmen davranışlarının değişebileceğini vurguluyor. Özellikle AK Parti ve CHP’nin eşit oy oranlarına sahip olması, bu iki partinin rekabetinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceğine dair ipuçları sunuyor.

PARTİLERİN OY ORANLARI

Anket sonuçlarına göre, AK Parti ve CHP her biri yüzde 30,5 oy oranıyla birinci sırayı paylaşıyor. Üçüncü sırada yer alan DEM Parti ise yüzde 8,4 oy alıyor. MHP ise yüzde 8,2 ile dördüncü sırada yer alıyor. Bu durum, partiler arasındaki rekabetin oldukça yoğun olduğunu gösteriyor. Ayrıca, Zafer Partisi %3,7, Saadet Partisi %2,4, Yeniden Refah Partisi %2,3, Yerli ve Milli Parti %2,0, Büyük Birlik Partisi %1,8 ve Anahtar Parti %1,7 oy oranına ulaşıyor. Diğer kategorisinde ise toplam %2,2 oy yer alıyor.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ VE BULGULAR

Araştırma, ORC Araştırma tarafından CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yürütüldü. Katılımcılar 26 farklı ilde rastgele seçilen bireylerden oluşuyor. Bu çalışma, yaz dönemi itibarıyla partilerin oy oranları arasındaki dengeleri ortaya koymak açısından önemli bir fırsat sunuyor. AK Parti ile CHP’nin eşit oy oranları, yaklaşan seçimler için kritik bir tablo oluşturuyor. DEM Parti ve MHP’nin birbirine yakın oy oranları da üçüncü parti mücadelesinin yoğunlaşabileceğini gösteriyor.