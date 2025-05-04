Siyasi Parti Genel Başkanları, Saldırıyı Kınadı

ANMA TÖRENİ SONRASI SİYASİ LİDERLERDEN TEPKİ

Siyasi parti genel başkanları, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için gerçekleştirilen anma töreninin ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan saldırıya karşı durdu. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda saldırıyı kınayarak, Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Destici, “Terör ve şiddetin kimden gelirse gelsin, kime yapılırsa yapılsın karşısında olduğumuzu” vurguladı. Ayrıca, saldırının nedeninin kısa sürede açığa çıkmasını ve saldırganın hukuk önünde hak ettiği cezayı almasını umduğunu belirtti.

PROVOKASYONLARA SON VERİLMELİ

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Özel’e yönelik saldırıyı kınayarak, “Terörsüz Türkiye çalışmalarının vücut bulma arifesinde gerçekleşen bu tip provokasyonların, hedefe gidilen yolda yapılan çalışmaları asla sekteye uğratmayacağına yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan da siyasetin şiddetle yönetilemeyeceğini belirterek şunları söyledi: “Bu saldırı bireysel bir hezeyan olarak geçiştirilemez. Çünkü bu saldırı için planlanan yer ve zamanlama çok dikkat çekicidir.” Arıkan, kutuplaştırıcı nefret dilinin bu saldırının temel sebebi olduğunu ifade etti.

YASAL YAPTIRIMLAR TALEP EDİLİYOR

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Özel’in uğradığı saldırının, siyasi ve toplumsal iklimdeki bozulmayı gösterdiğini belirterek saldırıyı kınadı. Davutoğlu, “Bu tür eylemlerin failleri en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalı ve en caydırıcı şekilde cezalandırılmalıdır” açıklamasında bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da benzer şekilde, hükümetin muhalefet liderlerinin güvenliğini sağlama sorumluluğu olduğunu belirterek, “Saldırıyı gerçekleştirenler hakkında savcılık derhal harekete geçmeli ve en ağır yasal yaptırımlar uygulanmalıdır” dedi.

SİYASETTE GÜVENLİK İKİTADARLIĞI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Özel’e geçmiş olsun dileklerini iletirken, bu tür saldırıların kabul edilemeyeceğini belirtti. İnce, “Hepimizin can güvenliği iktidarın sorumluluğundadır” dedi ve saldırının sorumlularının bir an önce tespit edilmesini istedi. Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Sayın Özgür Özel’e yapılan çirkin saldırıya esef ediyorum” şeklinde bir tepki göstererek siyasetin en önemli görevlerinden birinin toplumda meydana gelen saldırganlıkları ortadan kaldırmak olduğunu ifade etti. Zafer Partisi, Özel’e yapılan saldırının açık bir provokasyon olarak değerlendirildiğini belirterek, saldırıyı kınadı.