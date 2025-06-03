Siyasi Parti Liderleri Bayram Programı Belli

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNİN KURBAN BAYRAMI PROGRAMI

Siyasi parti liderlerinin Kurban Bayramı programları belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayramı ailesiyle birlikte İstanbul’da geçirecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISININ PLANI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bayramda Ankara’da bulunacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul ve Manisa’da bayramı geçirecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı’nı Ankara’da karşılayacak. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Ordu’da ailesiyle bayram yapacak.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, bayramın ikinci gününde Adana İl Örgütü’nde bayramlaşma etkinliğine katılacak ve diğer günlerini memleketi Hatay’da geçirecek. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan ise bayramda memleketi Kars’ta olacak.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurban Bayramı süresince Hac vazifesi için Suudi Arabistan’ın Mekke ve Medine kentlerinde bulunacak. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da İstanbul’da olacak.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İzmir ve ardından Aydın’da bayramı kutlayacak. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise bayramını İstanbul’da karşılayacak. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’da bayramlaşma etkinliğine katılacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ailesiyle birlikte bayramı Ankara’da geçirecek.