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Siyasi Partiler Bayram Ziyareti Yapacak

SİYASİ PARTİLER ARASI BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

7 Haziran Cumartesi günü, siyasi partilerin bayramlaşma programı düzenleniyor. Bu kapsamda, AK Parti Genel Merkezini MHP, DEM Parti, HÜDAPAR, Anavatan Partisi, DSP, Büyük Birlik Partisi, İyi Parti, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi’nin heyetleri ziyaret edecek.

AK PARTİ HEYETİ DE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİYOR

Bu bayramlaşma öncesinde, AK Parti heyeti de söz konusu siyasi partilerin genel merkezlerine bayram ziyareti yapacak. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi’nin bu bayramlaşma programında yer almadığı bilgisi veriliyor.

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