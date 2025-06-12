Siyasi Partiler İmralı’ya Gitmeli

PARTİLERİN İMRALI ZİYARETİNE GEREKEN ÖNEM

Dem Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, siyasi partilerin İmralı’ya gitmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Koçyiğit, “Biz bunun yürüyen sürece büyük bir katkı sunacak, yürüyen süreci daha da geliştireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Koçyiğit, son dönemlerde karşılaştıkları ciddi bir abluka sürecine dikkat çekti. “19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile başlayan ve dalga dalga devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ile yerel yönetimlerine yönelik büyük bir operasyonla karşı karşıyayız” diyerek, bu durumun yerel yönetimleri çökertmeye yönelik bir girişim olduğuna işaret etti. Koçyiğit, 12 Haziran 2025 itibarıyla tutuklu bulunan 11 Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı olduğunu ve çoğu için haksız ve hukuksuz yürütülen soruşturmalarla karşılaştıklarını belirtti.

SÜRECİ KAPSAYAN GÖRÜŞMELER

Gazetecilerin sorularını yanıtlarken Gülistan Kılıç Koçyiğit, siyasi partilerin İmralı’ya gitmesinin sürece büyük katkı sağlayacağını yineledi. “Neden olmasın? Bütün siyasi partilerin mutlaka İmralı’ya gitmesi, Öcalan’la bu süreci tartışması, Kürt sorunun çözümleri ve barış açısından kendi görüş, düşünce ve fikirlerini orada iletmesi çok kıymetli” dedi. Koçyiğit, Öcalan’ın farklı çevrelerle, gazetecilerle, aydınlarla ve kadınlarla bir araya gelmek istediğini, bu süreci ilk elden tartışma arzusunu paylaştı. “Aracısız tartışmak istiyor” diyerek, bunun yürüyen sürece katkı sağlayacağına inandığını belirtti. Tüm siyasi partilerin İmralı’ya gitmesi önünde bir engel bulunmadığını ve Adalet Bakanlığı ile hükümetin bu konuda en kısa sürede gereken adımları atması gerektiğini ifade etti. “Bunun Türkiye barışına büyük katkısı olacaktır” ifadesini de ekledi.