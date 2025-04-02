Siyasi Tartışmalardan Uzak Durmalıyız

ŞİRKETLERİN SİYASİ TARTIŞMALARDAN UZAK TUTULMASI GEREKİYOR

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yaptığı açıklamada ‘ekonomik boykot’ çağrılarına karşı duruşunu belirtti. Murzioğlu, şirketlerin siyasi tartışmaların dışında kalmasının gerektiğini vurgulayarak, “Bu durumun hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi ekonomiye de zarar verecektir. Üreten, istihdam sağlayan, yatırım yapan şirketlerimiz siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır” açıklamasında bulundu.

BOYKOT ÇAĞRILARI EKONOMİYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Boykot çağrılarına dair yazılı bir açıklama yapan Başkan Murzioğlu, ekonomi üzerine yapılan boykot çağrılarını doğru bulmadığını açıkladı. Ekonominin bir milletin ortak emeği olduğunu ifade eden Murzioğlu, “Bu emeği sekteye uğratmaya yönelik her hareket, yalnızca firmalarımıza değil, sanayicimize, tüccarlarımıza, esnaflarımıza ve tüm vatandaşlarımıza zarar verecektir. Ayrıca bu tip çağrılar toplumda kutuplaşmalara da yol açmaktadır” dedi.

UZLAŞIDAN YANAYIZ

Başkan Murzioğlu, ticari yaşamı sekteye uğratacak çağrılar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti. “Siyasetçiler süreçleri yönetirken ister muhalefette ister iktidarda olsun serbest piyasayı olumsuz etkileyecek hiçbir yaklaşımı doğru bulmuyoruz” diyen Murzioğlu, iş dünyasının dinamiklerinin farklı olduğunu, üretimle, yatırımla, ihracatla ve istihdam sağlayarak ülkeye katkı sunan şirketlerin siyasi tartışmaların parçası haline getirilmemesi gerektiğini kaydetti. “Bu durumun hiç kimseye bir faydası olmadığı gibi ekonomiye de zarar verecektir” diyerek, uzlaşıdan yan olduklarını ifade etti.