Siyez Çiftçileri Karla Bereketi Karşıladı

KAR YAĞIŞI ÇİFTÇİLERİ SEVİNCE BOĞDU

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesindeki 12 bin yıllık siyez buğdayı yetiştiriciliği yapan çiftçiler, bu kış yağan karın istenilen düzeyde olmasının ardından mutlu oldu. Karların erimesiyle beraber siyez buğdayları filizlenirken, çiftçiler verimli bir sezon geçirmeyi umduklarını ifade etti. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında ekilen siyez buğdayları, kar sularıyla beslenerek Mart ayının sonlarına doğru yeşermeye başladı. İlçedeki tarlaların bu şekilde yeşermesi, çiftçilerin yüzünü güldürdü.

SIYEZ BUĞDAYI ÜRETİCİLERİNDEN AÇIKLAMALAR

Yasin Ciğerci, ilçede siyez buğdayı üreten çiftçilerden biri olarak bu yılki hasat planlarından bahsetti. Ağustos ayında ürünleri hasat etmeyi düşündüklerini belirten Ciğerci, “12 bin yıllık siyez üreticisiyim. Siyezlerimizi Ekim ayında toprakla buluşturmuştuk. Şu anda siyez buğdaylarının nasıl büyüdüğünü görmeye geldim. Gayet güzel, büyüme aşamasında. Kış aylarında siyez buğdayı kendisini kar suyuyla besleyebiliyor. Bu da bizim için önemli bir durum” diye konuştu. Çiftçiler, ekimden sonra tarla bakımına ihtiyaç duymadan, kabuklu yapısıyla ürünü soğuktan ve kuşlardan koruyabildiğini belirtti.

HASAT VE ÜRETİM PLANI

Ciğerci, “Ekimden sonra bir daha tarlaya gitmiyoruz. Çiftçi olarak bu ürüne sahip çıkıyoruz. Üretimini destekliyoruz ve her zaman da üreteceğiz. İnşallah Ağustos ayında hasadını yapacağız. Hasadın ardından taş değirmenimizde katma değerli ürünlere dönüştürüp iç pazara pazarlayabileceğiz. Bu da biz çiftçiler için önemli bir faktör” dedi.