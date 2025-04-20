Şizofreni Hastalarının Beyin Yaşlanması Hızlanıyor

ARAŞTIRMA SONUÇLARI

Yeni bir çalışma, şizofreni hastalarının beyinlerinin daha hızlı yaşlanabileceğini ortaya koyuyor. Avustralya’da gerçekleştirilen bu araştırma, şizofreni hastalarının beyin yaşlanmasının ölçülmesinin basit bir kan testi ile yapılabileceğini gösteriyor. Araştırmaya katılan uzmanlar, bu çalışmanın alanında bir ilk olduğunu belirtiyor ve şizofreni hastalarında sinir hücrelerinden (nöron) elde edilen kan proteinlerini ölçtüklerini ifade ediyor.

BEYİN GELİŞİMİ KAYGILARI

Şizofreninin, otizm, disleksi ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi nörogelişimsel hastalıklarla benzer gelişim sorunlarından kaynaklandığı düşünülüyordu. Ancak Melbourne Üniversitesi’nden araştırmacılar, şizofrenide hızlanan beyin yaşlanmasının hastalığın gelişiminde kritik bir rol oynayabileceğini öne sürüyor. Uzmanlar bu çalışmada, nöronların salgıladığı ‘Nörofilament Hafif Zincir Proteini (NfL)’ adlı proteine odaklanıyor. Normalde nöronlar hasar gördüğünde veya yaşlandıkça bu protein kana ve beyin omurilik sıvısına salınıyor. Alzheimer, Parkinson ve MS gibi hastalıklarda da NfL düzeylerinin arttığı bildirilmiştir. Araştırma sonucunda, şizofreni hastalarında NfL düzeylerinin sağlıklı bireylere göre daha erken yaşlarda ve daha hızlı bir artış gösterdiği gözlemleniyor. Bu durum, şizofreni hastalarının beyinlerinin biyolojik olarak daha yaşlı olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, bipolar bozukluk yaşayan bireylerde benzer bir artış gözlenmemesi, şizofreniyi diğer psikiyatrik bozukluklardan ayıran önemli bir fark olabilir. MRI taramaları, şizofreni hastalarında beynin yapısal olarak daha hızlı yaşlandığını da destekliyor.

Melbourne Üniversitesi’nden Psikiyatrist Christos Pantelis, şizofreni hastalarının yaşam tarzlarının bu yaşlanmayı hızlandırdığını belirtiyor. Pantelis, “Sosyal izolasyon, fiziksel aktivite eksikliği, sigara ve madde kullanımı gibi faktörler hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı olumsuz etkiliyor. Şizofreni hastalarının yaşam süresi genel nüfusa göre 20-30 yıl daha kısa. Bunun başlıca nedenleri ise kanser ve kalp hastalıkları gibi yaşa bağlı hastalıkların daha erken yaşta ortaya çıkması. Yaşam tarzı, şizofreni hastalarında vücudun hızla yaşlanmasında bir faktör olsa da çalışmamız bu hastalığı anlamada ve zamanla tedavi etmede önemli bir adım olabilir” diyor.