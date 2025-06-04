Şizofreni Hastası Barlas, Eşarpla Boğuldu

DİLAVER BARLAS’IN CİNAYETİ BELİRLENDİ

Afyonkarahisar’da kayıplar arasında bulunan Dilaver Barlas’ın (52) cinayetinde, kayınbiraderinin eşi tarafından eşarpla boğulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili olarak toplamda 5 kişi tutuklandı. Işıklar beldesindeki eski taş ocağında, 15 Ocak tarihinde bir erkek cesedi bulundu. Jandarma ekipleri, cesedin durumundan dolayı cinayet olabileceğini değerlendirerek yapılan incelemelerde, kayıp başvurusunda bulunulan Dilaver Barlas olduğu sonucuna ulaştı.

CİNAYETİN YANINDAN GEÇEN OLAGANÜSTÜ İDDİALAR

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Barlas’ın en son 27 Kasım 2024 tarihinde arkadaşlarıyla alkol aldıktan sonra kayınbiraderi S.H.’nin evine gittiğini saptadı. Barlas’ın raporlu şizofren hastası olduğu ve eşi T.B. ile boşanma aşamasında bulunduğu öğrenildi. 2024’ün Temmuz ayında yaşanan bir tartışma sonucunda eşini bıçaklamasından dolayı tutuklandığı da tespit edildi. Eşi T.B., iki çocuğuyla birlikte yeni bir eve taşındı ve bu süreçte Barlas’ı sürekli tehdit ettiği ortaya çıktı.

CİNAYETİN SEBEPLERİ VE OLAYIN SEYRİ

Yapılan incelemelerde, Barlas’ın 27 Kasım 2024 tarihinde çocuklarıyla birlikte evinde olduğu ve ardından arkadaşlarının evine gittiği belirlendi. Bu görüşmede bir miktar alkol aldıktan sonra Işıklar beldesinde bir birahaneye gitti. Barlas, daha sonra kayınbiraderi S.H. ve eşi N.H.’nin evine girmeye çalıştı. İçeri girdikten sonra, ‘Eşimle aramızı siz bozdunuz, boşanmama sebep oldunuz, hepinizi yakacağım’ diyerek tehditlerde bulundu. Barlas’ın sigara yakmak istemesi üzerine N.H., evde kalp hastası insan olduğunu söylemesine rağmen sigarasını almayı denedi. Bu sırada Barlas’ın müdahale etmesi üzerine N.H. aşırı tepki göstererek eşarbıyla Barlas’ı boğdu.

CİNAYETİN KAPANMAZ İZLERİ

N.H.’nin ağabeyi Y.S. eve geldikten sonra, cesedi çuvallayarak patpat tabir edilen araçla eski taş ocağına bırakıldığı tespit edildi. Olaya ilişkin 16 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 8’i sorgulamalarının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye gönderilen şüphelilerden 3’ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, S.H., eşi N.H., İ.K., B.B. ve Y.S. tutuklandı.