“Skandal Kolye 4.8 Milyon Dolara Satıldı” Yeni Başlık: “4.8 Milyon Dolarlık Skandal Kolye”

300 KARAT ELMAS İÇEREN KOLYE VE TARİHİ ARKA PLAN

300 karat elmas barındıran bir kolyenin, Fransız Devrimi’nden 10 yıl önce tasarlandığı ve Antoinette’in düşüşünü hızlandıran bir skandalla bağlantılı olduğu düşünülüyor. 1785’te meydana gelen “elmas kolye skandalı”, Jeanne de la Motte adlı maddi zorluklar yaşayan bir soylu kadının, Fransa kraliçesiymiş gibi davranarak kolyeyi Kraliçe Antoinette adına alıp ödemeyi yapmamasıyla su yüzüne çıkmıştı.

KOLYENİN ETKİLERİ VE ANTOINETTE’İN İMAJI

Marie Antoinette bu olay sonucunda suçsuz bulunsa da yaşanan skandal, onun aşırı harcamalarına dair olumsuz bir imajı pekiştiriyordu. Bu durum, Antoinette’in siyasi düşüşünün temel etkenlerinden biri olarak tarihe geçmiştir.