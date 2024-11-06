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Spor

Skechers Tanıtımında Barış Alper Yılmaz Açıklama Yaptı

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YENİ FUTBOL KOLEKSİYONUNUN TANITIMI

Milli futbolcu, marka elçisi olduğu Skechers firmasının düzenlediği yeni futbol koleksiyonunun tanıtım etkinliğine katıldı. Etkinlikte, önümüzdeki günlerde karşılaşacakları İngiliz ekibiyle ilgili kendi görüşlerini paylaştı.

MAÇ HAZIRLIKLARI VE HEDEFLER

Futbolcu, “G.Saray’ın Avrupa’da neler yaptığını dünya biliyor. Biz de o maça yakışır şekilde oynayıp inşallah kazanacağız ve taraftarlarımızı mutlu edeceğiz” dedi. Bu sözler, takımının hedeflerini net bir biçimde ortaya koyuyor ve destekçilerinin motivasyonunu artırmayı amaçlıyor.

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