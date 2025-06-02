Skolyoz Cerrahisi Hayatı Olumlu Etkiliyor

SKOLYOSUN CİDDİ ETKİLERİ

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Özcan Kaya, skolyozun ilerleyen vakalarının yalnızca estetik açıdan değil, solunum fonksiyonları ve iç organlar üzerindeki olumsuz etkileriyle de dikkat çektiğini belirtiyor. Doç. Dr. Kaya, omurgada yana doğru eğrilik olarak tanımlanan skolyozun yalnızca ergenlik döneminde değil, her yaş grubunda görülebilen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu ifade etti.

ERKEN TEŞHİS VE TEDAVİ ÖNEMİ

Skolyozun tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun altını çizen Kaya, özellikle cerrahi müdahale gerektiren durumlarda zaman kaybının ciddi sonuçlar doğurabileceğini vurguladı. Sorunun ilerleyişinin solunum fonksiyonları ve iç organlar üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarıda bulunan Kaya, “Erken teşhis her zaman önemlidir ancak cerrahi müdahale, özellikle 40 derece üzerindeki eğriliklerde hastaların bedensel algı bozukluğunu düzeltir ve yaşam kalitesini belirgin biçimde artırır. Gelişen teknolojiler sayesinde skolyoz ameliyatları, hem daha güvenli hem de daha hızlı iyileşme süreci sunuyor” ifadelerini kullandı.

YAŞ GRUPLARI ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Skolyozun çoğunlukla ergenlik çağında ortaya çıktığına dair yaygın bir algı olsa da, Kaya, hastalığın yetişkinlerde de sıkça görüldüğü konusunda dikkat çekti. “Günümüzde özellikle dejeneratif skolyoz olarak adlandırılan yaşa bağlı omurga eğriliklerinin görülme sıklığı giderek artmaktadır. Yaşlı bireylerde skolyoz genellikle duruş bozukluğu, bel ağrısı, denge kaybı ve yürüme zorluğu ile kendini gösterir. Bu hastalar da cerrahi müdahaleden fayda görebilir” şeklinde açıklamalarda bulundu.

AİLELERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN BELİRTİLER

Skolyozun sinsi bir seyir izlediğini ve erken dönemde belirti vermeyebileceğini vurgulayan Kaya, ailelerin çocuklarında omuz asimetrisi, sırt kamburluğu veya dengesiz duruş fark ettiklerinde vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmaları gerektiğini söyledi. Skolyoz cerrahisinin genellikle halk tarafından korkutucu bir müdahale olarak algılandığını, ancak modern tekniklerle gerçekleştirilen ameliyatların oldukça güvenli ve başarılı olduğunu belirtti. Kaya, “Hastalarımız ameliyattan sonra uzun yıllardır yaşadıkları ağrılardan kurtulduklarını, daha dik durduklarını ve günlük hareketlerini çok daha rahat yaptıklarını ifade ediyor. Doğru zamanda, doğru cerrahiyle yapılan müdahaleler sadece omurgayı değil, hastanın tüm yaşam kalitesini olumlu yönde etkiliyor” diyerek sözlerini tamamladı.