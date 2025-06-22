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Skolyoz İçin Yeşil Aydınlatma Yapıldı

FATİH SULTAN MEHMET KÖPRÜSÜ’NDE YEŞİL Aydınlatma

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, skolyoz hastalığına dikkat çekmek amacıyla yeşil renkle aydınlatıldı. Her yıl haziran ayında kutlanan Skolyoz Farkındalık Ayı’nın üçüncü cumartesi günü ise Skolyoz Farkındalık Günü olarak tanınıyor. Türkiye’de de bu hastalığın farkındalığını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Akşam saatlerinde, 21 Haziran Skolyoz Farkındalık Günü dolayısıyla FSM Köprüsü yeşil ışıklarla donatıldı.

SKOLYOZ HASTALIĞI

Skolyoz, omurganın yapısal bir sorunu olarak tanımlanıyor. Bu durumda omurganın bir kısmı, orta hattan 10 dereceden fazla sağ ya da sol tarafa eğilebiliyor. Genellikle ergenlik döneminde başlayan skolyoz, omurganın S veya C şeklinde eğrildiği bir ortopedik hal alıyor. Skolyoz, yalnızca tek boyutlu bir açısal eğrilik olarak değerlendirilmemeli; vücudu önden ve yandan etkileyen üç boyutlu bir kemiksel ve yapısal bozukluk olarak kabul ediliyor.

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