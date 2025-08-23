Skriniar, Fenerbahçe’nin İlk Golünü Attı

FENERBAHÇE’DE İLK GOLÜ ATAN SLRVAŞ STOPER

Trendyol Süper Lig’de bu sezon Fenerbahçe, Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada 3-1’lik bir galibiyet elde etti. Bu maçta, sarı-lacivertlilerin Slovak defans oyuncusu Milan Skriniar, takımının sezonun ilk golünü atarak dikkatleri üzerine çekti.

MAÇIN GOLÜNÜ ATAN YILDIZ İSMİ

Milan Skriniar, mücadeleye kaptan olarak ilk 11’de başladı ve 5. dakikada Çağlar Söyüncü’nün ortasıyla altıpas önünde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 6 gol atarak iyi bir form yakaladı. Ancak, Süper Lig’deki ilk golü Skriniar ile kaydetti. Geçtiğimiz sezon devre arasında takıma katılan 30 yaşındaki futbolcu, sezonu 3 golle tamamlamıştı.

SKRINIAR’IN PERFORMANSI

Bu sezon, 2’si lig maçları ve 3’ü UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri olmak üzere toplam 5 maçta 11’de yer aldı. Skriniar, Kocaelispor karşısında gösterdiği performansla 90 dakika sahada kalarak takımına katkı sağladı.