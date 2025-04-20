Sky To Sea MTB Enduro’da 150 Sporcu Yarıştı

BİSİKLET YARIŞININ ŞANSLARI

Antalya’nın Kemer ilçesi, bisiklet tutkunlarına sıra dışı bir deneyim sundu. Tahtalı Dağı’nın yüksek zirvesinden Akdeniz’e kadar uzanan Sky To Sea MTB Enduro yarışı, bu sene üçüncü kez düzenlendi. Yarışa katılan 150 sporcu arasından İngiliz sporcu Sam Robson, 33: 21,93’lük derecesiyle zirveye yerleşti.

BAŞLANGIÇ VE ZORLU PARKUR

Sporcular, Tahtalı Dağı’nın zirvesinden başlayarak zorlu bir mücadele içerisine girdi. Standartların üzerinde bir başlangıç ile Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin ve Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir’in verdiği startla yarış başladı. Yarışmacılar, teleferikle 2 bin 365 metre yükseklikteki zirveye ulaştıktan sonra Olympos Dağı’nın kayalıkları ve orman içerisindeki patikalardan geçerken dayanıklılıklarını sınadılar. Kemer plajındaki rampa üzerinden atlayarak Akdeniz ile buluşan sporcular, heyecan dolu anlar yaşadı.

Enduro Organizasyon & Sky Events tarafından düzenlenen bu büyük organizasyon, Türkiye’nin en sert bisiklet yarışı olma özelliğine de sahip. 34 kilometrelik zorlu parkurlarında, Kemer Belediyesi ana sponsorluk yaparken, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği ve diğer destekleyici kuruluşların katkılarıyla gerçekleşti. Yarışta 12 farklı ülkeden gelen sporcular katıldı ve genel klasmanda ilk üç sırayı şu isimler aldı: 1- Sam Robson (33: 21,93) (İngiltere) 2- Phil Atwil (34: 15,22) (İngiltere) 3- Peter Bethell (34: 33,96) (Türkiye)