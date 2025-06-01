Slovakya, Nükleer Enerjiyle Karbon Azalttı

ENERJİ ÜRETİMİNDEKİ KARBON AYAK İZİ DÜŞÜYOR

BRATISLAVA, 1 Haziran — Enerji ihtiyacının büyük bölümünü nükleer kaynaklardan karşılayan Slovakya, enerji üretiminde en düşük karbon ayak izine ulaşıyor. Şebeke Sektörleri Düzenleme Ofisi’ne göre, 2024 yılına ait ulusal enerji karmasına dair ön sonuçlar, ülkenin tüm sektörlerinde karbon emisyonlarının bir önceki yıla göre önemli ölçüde düştüğünü gösteriyor.

NÜKLEER ENERJİ VE TEMİZ ELEKTRİK ÜRETİMİ

Slovakya Cumhuriyeti’nin haberine göre, Şebeke Sektörleri Düzenleme Ofisi Başkanı Jozef Holjencik, “Nükleer enerji sayesinde en temiz elektrik üretimine sahip ülkeler arasında yer alıyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Karbon ayak izi değerlendirmesi, enerji üreticilerinden, tüketicilerden ve ekolojik etkilerden kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını dikkate alıyor. Dünya Nükleer Birliği’nin verilerine göre, Nisan 2025 itibarıyla Slovakya’daki 5 nükleer reaktör ülke elektriğinin yarısını karşılıyor.

YEŞİL SERTİFİKA VE TÜKETİCİ FİYATLARI

Bu gelişmenin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Holjencik, “Daha temiz bir enerji karışımı sayesinde büyük şirketlerin yeşil sertifika alım maliyetleri düşecek, bu da tüketicilere sağlanan ürün ve hizmet fiyatlarına olumlu etki yapacaktır” ifadesini kullandı.