Slovenya Cumhurbaşkanı, Gazze’yi Soykırım Olarak Nitelendirdi

SLVENYA CUMHURBAŞKANI’NDAN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Pirc Musar, Slovenya’nın Avrupa’nın barışçıl ve istikrarlı bir komşuluğu için çaba gösterdiğini belirtti ve AB’nin Orta Doğu’daki krize yönelik daha etkili yollar izlemesi gerektiğini vurguladı. “Gazze’de tanık olduğumuz şey soykırımdır ve biz buna sessiz kalıyoruz. Uluslararası ve insan hakları hukuku çerçevesinde saldırılara bir an evvel son verilmesi çağrısında bulunuyoruz.” diyen Cumhurbaşkanı, Filistin’in tanınmasının bölgede kalıcı ve adil bir barışa ulaşmak için önemli bir adım olduğunu ifade etti.

KONULAN AÇIKLAMALARIN YANKILARI

Pirc Musar’ın yaptığı bu açıklamalar, Avrupa Parlamentosu’nda geniş yankı buldu. Konuşmasının ardından ayakta alkışlanan Slovenya Cumhurbaşkanı, AB’nin bölgedeki çatışmalara dair daha net bir tutum sergilemesi gerektiğine dikkat çekti.