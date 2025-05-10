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Slovenya’da Para Masa Tenisi Başarıları

SLAVONYADA DÜZENLENEN TURNUVADA BAŞARILAR

Slovenya’da gerçekleştirilen ITTF Dünya Para Challenger Turnuvası’nda milli para masa tenisi sporcuları önemli başarılara imza attı. Abdullah Öztürk ve Nergiz Altıntaş ikilisi altın madalya kazandı, Ali Öztürk ve İrem Oluk çifti ise gümüş madalya elde etti.

ALTIN VE GÜMÜŞ MADALYA KAZANILDI

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lasko kentindeki Dvorana Tri Lilije Salonu’nda düzenlenen organizasyonda, klas XD7 finalinde Abdullah Öztürk ve Nergiz Altıntaş ikilisi, Alman Bruechle ve Mikolaschek çiftini 3-2 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Diğer yandan, karma çiftlerde klas XD10’da mücadele eden Ali Öztürk ve İrem Oluk ikilisi, finalde Brezilyalı Freire ve De Oliveira çiftine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

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