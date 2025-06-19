Slovenya, Diplomatik Personelini Tahliye Etti

SLAVYA’DAN DİPLOMATİK PERSONEL TAHLİYESİ

Slovenya, İran’a yönelik İsrail’in başlattığı saldırılar üzerine bu ülkedeki diplomatik temsilcilerini tahliye etmeye karar verdi. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Tahran’daki büyükelçiyle birlikte büyükelçilikte görevli iki diplomatın ve ailelerinin tahliye edildiği belirtildi.

İRAK’TA KONSOLSUZ HİZMETLER

Açıklamada ayrıca, İran’daki konsolosluk hizmetlerinin de durdurulduğu ifade edildi. Bakanlık, “Bu, geçici bir geri çekilme olup Slovenya vatandaşlarından oluşan atanmış personeli kapsamaktadır. Alınan önlem tamamen güvenlik nedenidir ve Slovenya ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerde ya da büyükelçiliğin statüsünde herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Büyükelçilik, ev sahibi ülkenin yetkili makamlarıyla temaslarını sürdürmeye ve sahadaki gelişmeleri izlemeye devam edecek ve şartlar uygun hale geldiğinde yeniden diplomatik varlığını tesis edecektir” ifadelerini kullandı.

AB KOORDİNASYONUNDA TAHLİYE FAALİYETLERİ

Aynı zamanda, İsrail’den Slovenya vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin Avrupa Birliği (AB) koordinasyonunda devam ettiği bilgisi verildi. Ayrıca, Ürdün’den de iki Slovenya vatandaşının tahliye edildiği aktarıldı.