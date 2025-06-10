Slovenya Dış İşleri Bakanlığı, Madleen Gemisi

SLAVENYA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım taşıyan Madleen gemisinin, uluslararası sular içerisinde İsrail tarafından alıkonulmasının, “Gazze’de felaket seviyesine ulaşan insani krizin keskin bir hatırlatıcısı” olduğunu belirtti. Bakanlık, bu duruma ilişkin yaptığı açıklamada, “Yasa dışı bir şekilde alıkonulan sivil gemi, Gazze’de felaket seviyesine ulaşan insani krizin keskin bir hatırlatıcısıdır.” ifadesine yer verdi.

MADLEEN GEMİSİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Geminin ekibinin sınır dışı edileceğine dikkat çeken Slovenya Bakanlığı, “Onlar evine gönderilirken, Gazze’de milyonlarca insan kapana kısılmış bir durumda kalmaya devam ediyor.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Vurgulanan diğer bir nokta ise, “Gazze’de ateşkesin sağlanması, güvenli ve büyük ölçekli insani yardımın ulaştırılması ehemmiyetini korumayı sürdürüyor.” oldu.

GEMİDEKİ AKTİVİSTLER VE AMACININ BELİRTİLMESİ

“Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu kapsamında, Gazze’ye yönelik ablukayı kırma amacını güden Madleen gemisi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan hareket etti. Gemide, aktivistlerin İsrail ordusunun bir müdahalesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini ifade ettikleri belirtildi.

GEMİDEKİ KİŞİLERİN KİMLİKLERİ

İsrail ordusunun, Gazze’ye yönelik ablukayı aşmayı hedefleyen Madleen gemisine müdahale ettiği bildirildi. Gemide, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanyalı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, ayrıca İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad da yer alıyordu.