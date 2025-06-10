Slovenya Dış İşleri, Gemiyi Kınıyor

SLAVENYA’NIN TEPKİSİ

Slovenya Dış ve Avrupa İşleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım taşırken uluslararası sularda İsrail tarafından alıkonulan Madleen gemisinin, “Gazze’de felaket seviyesine ulaşan insani krizin keskin bir hatırlatıcısı” olduğunu bildirdi. Bakanlıktan gelen açıklamada, Madleen gemisinin İsrail tarafından alıkonulmasına yönelik sert bir tepki gösterildi. Açıklamada, “Yasa dışı bir şekilde alıkonulan sivil gemi, Gazze’de felaket seviyesine ulaşan insani krizin keskin bir hatırlatıcısıdır.” ifadesi kullanıldı.

EKİBİN DURUMU

Madleen gemisindeki ekibin sınır dışı edileceğine dikkat çekilen açıklamada, “Onlar evine gönderilirken, Gazze’de milyonlarca insan kapana kısılmış bir durumda kalmaya devam ediyor.” değerlendirmesi paylaşıldı. Ayrıca, “Gazze’de ateşkesin sağlanması, güvenli ve büyük ölçekli insani yardımın ulaştırılması ehemmiyetini korumayı sürdürüyor.” vurgusu yapıldı.

GEMİDEKİ AKTİVİSTLERİN HAZIRLIĞI

Gemide toplam 12 kişi yer alıyordu. “Özgürlük Filosu Koalisyonu” adlı sivil toplum kuruluşu, Gazze’ye yönelik ablukayı kırma amacıyla bu son misyonu düzenledi. 18 metrelik gemi, 1 Haziran’da İtalya’nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı’ndan Gazze’ye doğru hareket etmişti. Madleen gemisindeki aktivistler, İsrail ordusunun müdahale etmesi durumunda barışçıl tutumlarını sürdüreceklerini ve direniş göstermeyeceklerini duyurdu.

İsrail ordusu, önceki gün Gazze’ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine müdahale etti. Geminin içinde, Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan, Almanya vatandaşı Yasemin Acar, Türkiye’den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya’dan Thiago Avila, İspanya’dan Sergio Toribio, Hollanda’dan Marco van Rennes, Fransa’dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ile gazeteci Omar Faiad yer alıyordu.