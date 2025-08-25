Slovenya Dışişleri Bakanı Fajon Açıklama Yapı

ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze’de İsrail’in açlık ve kıtlık dayattığını belirterek, acil ve kalıcı bir ateşkesin şart olduğunu ifade etti. Fajon, Slovenya’nın başkenti Lübliyana’da resmi ziyarette bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Varsen Ağabekyan ile bir araya geldi.

FİLİSTİN’İ SAVUNMA ÇABALARI

Görüşmenin ardından Fajon, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin’i kararlı bir şekilde destekleyen ülkeler arasında yer aldıklarını vurguladı. Fajon, “Filistin’in savunulması konusunda hem Avrupa Birliği (AB) hem de Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde çalışıyoruz.” diyerek, acil ihtiyaçları sıraladı. Fajon, “Gazze’de acil ve kalıcı bir ateşkese, tüm rehinelerin serbest bırakılmasına, Gazze’ye hızlı ve güvenli insani yardım ulaştırılmasına ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için yoğunlaştırılmış çabalara ihtiyacımız var.” dedi.

RESMİ MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Filistinli Bakan Ağabekyan ve Fajon, sistematik diyalog ve düzenli siyasi istişareler ile pratik işbirliğini geliştirmeye yönelik resmi bir mutabakat zaptı imzaladı.