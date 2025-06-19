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Slovenya, İran’dan Diplomatik Personelini Tahliye Etti

SLAVENYADA DİPLOMATIC TAHLIYE

Slovenya, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmalar nedeniyle, ülkedeki diplomatik personelini tahliye ediyor. Slovenya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, Tahran’daki büyükelçi ve büyükelçilikte çalışan iki diplomat ile ailelerinin tahliye edildiği belirtildi.

KONSOLUS VE HİZMETLERİN DURUMU

Açıklamaya göre, İran’daki konsolosluk hizmetleri de durduruluyor. “Bu, geçici bir geri çekme olup Slovenya vatandaşlarından oluşan atanmış personeli kapsamaktadır. Alınan önlem tamamen güvenlik nedenidir ve Slovenya ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki diplomatik ilişkilerde ya da büyükelçiliğin statüsünde herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir.” ifadeleri kullanıldı. Büyükelçiliğin, ev sahibi ülkenin yetkili makamlarıyla temaslarını sürdürmeye ve sahadaki gelişmeleri izlemeye devam edeceği vurgulandı. Ayrıca, uygun şartlar sağlandığında diplomatik varlığını yeniden tesis edeceği de kaydedildi.

TAHLİYE FAALİYETLERİ

Ayrıca, İsrail’den Slovenya vatandaşlarının tahliyesine yönelik faaliyetlerin Avrupa Birliği koordinasyonunda sürdürüldüğü belirtildi. Ürdün’den iki Slovenya vatandaşının da tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

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