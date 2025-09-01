Haberler

Slovenya Türkiye Maçı 1 Eylül

FİLENİN SULTANLARI İLE SLAVENYA MAÇI YAKLAŞIYOR

Filenin Sultanları’nın performansını takip eden milyonlarca kişi, Slovenya Türkiye maçı için gün ve saat bilgilerini öğrenmek istiyor. Arama motorlarında sıkça görülen “Slovenya Türkiye maçı saat kaçta?” ve “Slovenya Türkiye maçı hangi kanalda?” gibi sorulara cevap arayışları artıyor. İşte Slovenya Türkiye maçı ile ilgili tüm bilgiler…

MAÇ TARİHİ VE ÜZERİNE BELİRSİZLİK

Slovenya Türkiye maçı, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nın Son 16 turu çerçevesinde 1 Eylül 2025 Pazartesi günü gerçekleşecek. Karşılaşmanın saati henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak bazı kaynaklar, Slovenya Türkiye maçının saat 16:30’da başlayabileceğini öngörüyor.

