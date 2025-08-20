Slovenya, Ürdün’e Yardım Gönderdi

SLVENYA’DAN İNSANİ YARDIM GÖNDERİMİ

Slovenya, İsrail’in saldırıları ve ambargosu altında olan Gazze’ye ulaşmasını sağlamak amacıyla Ürdün’e insani yardım malzemesi yolladı. Hükümetin resmi internet sitesinden alınan bilgilere göre, askeri bir nakliye uçağıyla gönderilen bu insani yardım malzemeleri Ürdün’e ulaştı. Yardımların, gıda ve battaniye gibi temel ihtiyaç maddelerinden oluştuğu belirtiliyor ve bu yardımların Ürdün üzerinden Gazze’ye gönderilmesi planlanıyor.

GÖRÜŞLER VE YARDIM PLANI

Açıklamada yer alan Slovenya Savunma Bakanı Borut Sajovic’in ifadelerine göre, Gazze’de savaş koşulları altındaki insanlara yardım yapmak büyük bir önem taşıyor. Sajovic, Slovenya ordusunun sunduğu imkanları kullanarak hazırladıkları yardım malzemelerinin parça parça Ürdün’e götürüleceğini ve ardından Gazze’ye ulaştırılacağını ifade etti. Bu insani yardım faaliyeti, bölgedeki zor durumdaki vatandaşlara destek olmaya yönelik önemli bir adım oluyor.