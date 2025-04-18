Slovenya Yeni Vergi Tasarısı Hazırladı

YENİ YASA TASARISI VE KRİPTO VERGİLERİ

Slovenya Maliye Bakanlığı, ülke genelinde kripto kazançlarını vergilendirmeyi hedefleyen yeni bir yasa tasarısı duyurdu. Bu tasarı, kripto paraların resmi para birimine dönüştürülmesi veya mal ve hizmet alımlarında kullanılmaları durumunda bir vergilendirme sistemi getirmeyi öngörüyor. Ancak, kripto para satışları arasındaki işlemler ile aynı bireye ait cüzdanlar arası transferler bu düzenlemeden muaf tutulacak.

TÜM KAZANÇLARIN YÜZDE 25 VERGİYE TABİ OLACAK

Slovenya Maliye Bakanlığı, kamuoyu görüşüne sunulan bu yasa tasarısıyla yerel kripto para kullanıcılarının kazançlarını yüzde 25’lik bir vergi oranına tabi tutmayı öneriyor. Yeni düzenlemeye göre, vergi matrahı, satış fiyatı ile alım fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanacak. Devlet yetkilileri, kripto paraların kullanım anlarında vergilendirilmesinin mevcut vergi yasalarıyla uyumlu olduğunu düşünüyor.

MALİYE BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Maliye Bakanı Klemen Boštjancic, kripto varlıkların tamamen vergilendirme dışında kalmasının “mantıksız” olduğunu ifade ediyor. Bakan, kişilerin kripto paraları bir nevi yatırım aracı olarak değerlendirdiğine dikkat çekerek, düzenlemenin asıl amacının vergi gelirini artırmaktan ziyade mevcut sistemdeki boşlukları kapatmak olduğunu belirtiyor.

Öte yandan, Yeni Slovenya isimli muhalefet partisinden Jernej Vrtovec, yaptığı sosyal medya paylaşımında söz konusu verginin sektördeki büyümeyi engelleyebileceğini vurguladı. Vrtovec, yüksek vergi oranının genç girişimcilerin ve sermayenin yurt dışına kaçmasına yol açabileceğini savunarak, teşvik edici bir vergi politikasının benimsenmesi gerektiğini dile getiriyor.

YASA TASARISININ GEÇİŞ SÜRECİ

Hükümet, 5 Mayıs’a kadar açık tutulan kamuoyu görüşleri sonrasında, tasarının meclisten geçmesi durumunda 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girmesi planlanıyor. Mevcut uygulamada kripto para çekme ve ödemeleri üzerine yüzde 10 oranında vergi uygulanırken, kripto ticareti genellikle gelir vergisine tabi değil. Madencilik veya staking aktivitelerinden elde edilen gelir ise daha önce vergi kapsamına alınmıştı.

GEÇMİŞ YASAL DÜZENLEMELER VE KRİPTO KULLANIMI

Daha önce 2022 yılında önerilen ve 10.000 avro üzerindeki kazançlara yüzde 5 vergi getirmeyi amaçlayan tasarı meclisten geçememişti. Aynı dönemde Slovenya, Avrupa Birliği’ndeki ilk dijital devlet tahvilini 30 milyon avro nominal değerle ihraç ederek dikkat çekmeyi başarmıştı. Çeşitli veri platformlarının tahminlerine göre, 2025’te ülkedeki kripto kullanıcı sayısının yaklaşık 98.000’e ulaşması bekleniyor ve kripto gelirlerinin de artması öngörülüyor.