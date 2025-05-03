Slovenyalı Vasko Atanasovski İstanbul’da Konser Veriyor

AVRUPA CAZ SAHNESİNİN İNCE SANATÇISI

Slovenyalı saksafon virtüözü ve besteci Vasko Atanasovski, 8 Mayıs’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda sahne alıyor. CRR’den yapılan bilgilere göre, 48 yaşındaki sanatçı, Balkan halk müziğini cazın modern diliyle birleştiren “Transbalkanika” projesiyle dinleyicilerle buluşacak. Hıdrellez haftasına denk gelen bu konserde, Balkan ritimleri, doğaçlamalar ve etnik tınıların yer aldığı bir repertuvar beğeniye sunulacak.

TRANSBALKANİKA PROJESİNDEKİ DİĞER SANATÇILAR

“Transbalkanika” projesinde Atanasovski’ye piyano ve keyboard ile Vasil Hadzimanov, ut ve gitarda Zoran Majstorovic, vokalde Dobrila Graseska, kontrbasta Ziga Golob, davul ve perküsyonda Marjan Stanic gibi yetenekli müzisyenler eşlik edecek. Vasko Atanasovski, müzik kariyeri boyunca 2 bin 500’ü aşkın konser vermiş ve 200’den fazla beste üretmiştir. Tiyatro ve dans için müzik projeleri de geliştiren sanatçı, toplamda 17 albümle dünyanın dört bir yanında sahne almıştır. Hindistan’dan Arjantin’e, New York’tan Pekin’e kadar birçok noktada müzikseverlerle buluşmuştur.

DÜNYA ÇAPINDA TANINMIŞ İŞBİRLİKLERİ

Caz, rock, klasik ve geleneksel müzik alanlarında yaptığı türler arası işbirlikleriyle dikkat çeken Vasko Atanasovski, Tommy Emmanuel, Marc Ribot ve Hindi Zahra gibi önemli müzisyenlerle çalışma fırsatı bulmuştur. Bu konserde, sahne alacak olan sanatçılarla birlikte, Atanasovski’nin müziği dinleyicilere farklı bir deneyim sunacak.